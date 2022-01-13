0
0
73
НОВОСТИ

Старшим вице-президентом Сбера назначена Екатерина Латыпова

17:25 13.01.2022

Екатерина Латыпова назначена на должность старшего вице-президента, она возглавит блок «Стратегия и развитие» и будет курировать Офис agile-трансформации Сбера.

Латыпова вошла в команду Сбера в 2015 году в должности вице-президента, директора Департамента стратегии и развития, с августа 2021 года она совмещала свои основные обязанности с функционалом исполняющего обязанности руководителя блока «Стратегия и развитие» и куратора Офиса agile-трансформации и внедрения инструментов изменений.

Также она принимала активное участие в ключевых трансформациях Сбера, в частности стояла у истоков таких новых внедрений как agile-трансформация, управление через клиентские пути, моделирование численности и др, связанных с тремя стратегиями развития банка.

Екатерина Латыпова окончила МГУ им. Ломоносова и Бизнес-школу Колумбийского университета (США, Нью-Йорк), отмечена благодарностями Президента Российской Федерации и Почетной грамотой Сбера.

Как подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, комментируя назначение Екатерины Латыповой: «Екатерина — опытный менеджер, который не боится новых вызовов и зачастую находится в авангарде осознания новых возможностей и рисков, формируя повестку организации, всегда внимательна к обратной связи, привлекает в команду высокопотенциальных сотрудников. Екатерина уже внесла значимый вклад в развитие Сбера и не только. Поздравляю с назначением и желаю ей и всей команде блока успешно справиться со всеми новыми не менее амбициозными задачами».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:42 13.01.2022
Сбербанк Казахстан поможет восстановлению Алматы
0
99
17:40 13.01.2022
Группа "Вагнер" контролирует все ключевые вопросы безопасности в ЦАР, утверждает Боррель
0
100
17:12 13.01.2022
Первые российские миротворцы покинули Казахстан
0
142
17:00 13.01.2022
В 2021 году банки выдали россиянам на 36% больше кредитов наличными, чем в 2020 - Forbes
0
168
16:32 13.01.2022
Премьер Израиля поздравил Путина с Новым годом и согласился приехать в Петербург
0
227
16:17 13.01.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства Московской областной детской больницы в Красногорске
0
185
16:12 13.01.2022
США и НАТО категорически отвергают право РФ на гарантии нерасширения альянса - Лавров
0
230
16:00 13.01.2022
ЕС не может запретить Nord Stream 2, но запуск завязан на ситуацию с Украиной - Боррель
0
220
15:32 13.01.2022
Специалисты предлагают Путину варианты в случае ухудшения ситуации вокруг Украины - Рябков
0
332
15:12 13.01.2022
РФ может провести мероприятия по линии ВМФ, если США будут провоцировать Россию - МИД
0
358

Возврат к списку