Старшим вице-президентом Сбера назначена Екатерина Латыпова
17:25 13.01.2022
Екатерина Латыпова назначена на должность старшего вице-президента, она возглавит блок «Стратегия и развитие» и будет курировать Офис agile-трансформации Сбера.
Латыпова вошла в команду Сбера в 2015 году в должности вице-президента, директора Департамента стратегии и развития, с августа 2021 года она совмещала свои основные обязанности с функционалом исполняющего обязанности руководителя блока «Стратегия и развитие» и куратора Офиса agile-трансформации и внедрения инструментов изменений.
Также она принимала активное участие в ключевых трансформациях Сбера, в частности стояла у истоков таких новых внедрений как agile-трансформация, управление через клиентские пути, моделирование численности и др, связанных с тремя стратегиями развития банка.
Екатерина Латыпова окончила МГУ им. Ломоносова и Бизнес-школу Колумбийского университета (США, Нью-Йорк), отмечена благодарностями Президента Российской Федерации и Почетной грамотой Сбера.
Как подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, комментируя назначение Екатерины Латыповой: «Екатерина — опытный менеджер, который не боится новых вызовов и зачастую находится в авангарде осознания новых возможностей и рисков, формируя повестку организации, всегда внимательна к обратной связи, привлекает в команду высокопотенциальных сотрудников. Екатерина уже внесла значимый вклад в развитие Сбера и не только. Поздравляю с назначением и желаю ей и всей команде блока успешно справиться со всеми новыми не менее амбициозными задачами».
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