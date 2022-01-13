Старшим вице-президентом Сбера назначена Екатерина Латыпова

17:25

Екатерина Латыпова назначена на должность старшего вице-президента, она возглавит блок «Стратегия и развитие» и будет курировать Офис agile-трансформации Сбера.

Латыпова вошла в команду Сбера в 2015 году в должности вице-президента, директора Департамента стратегии и развития, с августа 2021 года она совмещала свои основные обязанности с функционалом исполняющего обязанности руководителя блока «Стратегия и развитие» и куратора Офиса agile-трансформации и внедрения инструментов изменений.

Также она принимала активное участие в ключевых трансформациях Сбера, в частности стояла у истоков таких новых внедрений как agile-трансформация, управление через клиентские пути, моделирование численности и др, связанных с тремя стратегиями развития банка.

Екатерина Латыпова окончила МГУ им. Ломоносова и Бизнес-школу Колумбийского университета (США, Нью-Йорк), отмечена благодарностями Президента Российской Федерации и Почетной грамотой Сбера.

Как подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, комментируя назначение Екатерины Латыповой: «Екатерина — опытный менеджер, который не боится новых вызовов и зачастую находится в авангарде осознания новых возможностей и рисков, формируя повестку организации, всегда внимательна к обратной связи, привлекает в команду высокопотенциальных сотрудников. Екатерина уже внесла значимый вклад в развитие Сбера и не только. Поздравляю с назначением и желаю ей и всей команде блока успешно справиться со всеми новыми не менее амбициозными задачами».

