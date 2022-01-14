Рассмотрение законопроекта о QR-кодах откладывается - Голикова

10:20 Источник: Эхо Москвы

Правительство РФ откладывает на неопределённый срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов, так как предложенные меры касались штамма COVID-19 «дельта», но вариант «омикрон» связан с новыми вызовами, сообщила вице-премьер