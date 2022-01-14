Законопроект о ковид-сертификатах будет снят с рассмотрения - Володин
12:20 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодом для посещения общественных мест будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом в пятницу сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм- канале.
"Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения", - отметил Володин.
Он добавил, что Совет Думы на ближайшем заседании в понедельник обсудит этот вопрос. "Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки", - подчеркнул спикер.
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