Законопроект о ковид-сертификатах будет снят с рассмотрения - Володин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о введении ковид-сертификатов с QR-кодом для посещения общественных мест будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом в пятницу сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм- канале.

"Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения", - отметил Володин.

Он добавил, что Совет Думы на ближайшем заседании в понедельник обсудит этот вопрос. "Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки", - подчеркнул спикер.