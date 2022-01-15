На портале госуслуг появился новый вид мошенничества с QR-кодами
17:35 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минцифры стало известно о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале «Госуслуги», мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи на портале, чтобы украсть аккаунт. Об этом говорится в сообщении министерства.
«Минцифры стало известно о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале госуслуг. Эта схема аналогична получению доступа в онлайн-банк. Мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи на „Госуслугах“, чтобы украсть аккаунт. При входе в личный кабинет они вводят номер телефона пользователя, звонят ему и просят продиктовать код, полученный в sms-сообщении. Затем генерируют новый пароль, а настоящий владелец аккаунта теряет к нему доступ», — отмечается в сообщении.
Служба поддержки портала «Госуслуги» усилила защиту аккаунтов в связи с появлением новой схемы мошенничества, данные пользователей в безопасности, говорится в сообщении Минцифры.
«Служба поддержки портала госуслуг усилила защиту аккаунтов пользователей, данные в безопасности», — отметили в министерстве.
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