Талибы разогнали протестующих женщин слезоточивым газом - СМИ

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) применили слезоточивый газ против участниц акции протеста, организованной в воскресенье в столице страны Кабуле. Об этом сообщило афганское агентство Аамадж Ньюс.

По его сведениям, «группа афганских женщин вышла на улицы Кабула на акцию протеста против вводимых талибами ограничений». Участницы демонстрации требовали обеспечения своих законных прав. Для разгона манифестации, указывает агентство, талибы применили слезоточивый газ.