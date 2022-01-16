Талибы разогнали протестующих женщин слезоточивым газом - СМИ
10:40 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, «группа афганских женщин вышла на улицы Кабула на акцию протеста против вводимых талибами ограничений». Участницы демонстрации требовали обеспечения своих законных прав. Для разгона манифестации, указывает агентство, талибы применили слезоточивый газ.
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