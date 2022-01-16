В России продолжается ежедневный прирост заболевших COVID-19. Данные на 16 января, 2022
11:15 16.01.2022 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 230 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 162 (14,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В РФ продолжается ежедневный прирост заболевших COVID-19, число новых случаев, выявленных за сутки, на 2 тыс. 051 больше, чем в минувшую субботу, когда сообщалось о 27 тыс. 179 заражениях.
В Москве, как сообщает оперативный штаб, 6 тыс. 480 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге выявлены максимальные за пандемию 3 тыс. 958 заражений, предыдущий максимум - 3 тыс. 771 случай - фиксировался 14 декабря 2020 года. В Московской области поставлено 3 тыс. 147 новых диагнозов.
Несмотря на рост заболеваемости, суточная смертность от коронавируса в РФ продолжается снижаться: за минувшие сутки подтверждено 686 летальных исходов, это соотносится с данными начала июля 2021 года. Больше всего скончавшихся в Москве - 70, в Петербурге - 63, в Подмосковье - 41.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 803 тыс. 534 случая коронавирусной инфекции, 321 тыс. 320 умерших и 9 млн 858 тыс. 615 выписанных, в том числе 22 тыс. 731 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 371 выздоровевший приходится на Москву.
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