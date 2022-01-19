Участники ОИ в Пекине будут будут наказаны в случае противоречия "олимпийскому духу" - Reuters

11:05 Источник: Эхо Москвы

Участники Олимпиады в Пекине будут подвергнуты «определенному наказанию» в случае протестов, — Reuters. Меры наказания будут включать отмену аккредитации за любое поведение спортсмена, противоречащее олимпийскому духу или китайским правилам и законам, сообщил во время брифинга официальный представитель Олимпийских игр в Пекине.

Некоторые страны объявили играм в Пекине бойкот, в частности, США, Австралия, Великобритания, Канада и Япония. Эхо Москвы