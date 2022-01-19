0
0
129
НОВОСТИ

Участники ОИ в Пекине будут будут наказаны в случае противоречия "олимпийскому духу" - Reuters

11:05 19.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Участники Олимпиады в Пекине будут подвергнуты «определенному наказанию» в случае протестов, — Reuters. Меры наказания будут включать отмену аккредитации за любое поведение спортсмена, противоречащее олимпийскому духу или китайским правилам и законам, сообщил во время брифинга официальный представитель Олимпийских игр в Пекине.

Некоторые страны объявили играм в Пекине бойкот, в частности, США, Австралия, Великобритания, Канада и Япония.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 19.01.2022
Заявления Псаки по посольству РФ в Киеве отражают вовлеченность США в провокацию - МИД РФ
0
0
11:32 19.01.2022
В Дагестане перекрыт канал изготовления поддельных купюр, изъято 12 млн фальшивых рублей
0
75
11:20 19.01.2022
В РФ выявили 33 899 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
103
11:00 19.01.2022
Анкара утверждает, что Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции
0
140
10:32 19.01.2022
В Красноярском крае отменили эвакуации в школах из-за ложных минирований
0
161
10:20 19.01.2022
Ситуация на Украине является приоритетной во внешней политике Великобритании - СМИ
0
194
10:05 19.01.2022
Более четверти представителей малого и среднего бизнеса допускают возможность закрытия в этом году
0
208
10:00 19.01.2022
Цена нефти марки Brent превысила $89 за баррель
0
184
09:32 19.01.2022
Убийца трех сослуживцев в Воронеже отправлен на принудительное лечение
0
229
09:20 19.01.2022
В Госдепе в новой конституции Белоруссии разглядели угрозу размещения российских сил
0
243

Возврат к списку