Участники ОИ в Пекине будут будут наказаны в случае противоречия "олимпийскому духу" - Reuters
11:05 19.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Участники Олимпиады в Пекине будут подвергнуты «определенному наказанию» в случае протестов, — Reuters. Меры наказания будут включать отмену аккредитации за любое поведение спортсмена, противоречащее олимпийскому духу или китайским правилам и законам, сообщил во время брифинга официальный представитель Олимпийских игр в Пекине.
Некоторые страны объявили играм в Пекине бойкот, в частности, США, Австралия, Великобритания, Канада и Япония. Эхо Москвы
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