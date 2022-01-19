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Профицит бюджета РФ за 2021 год составил 514,76 млрд рублей

15:32 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит федерального бюджета РФ в январе - декабре 2021 года, по предварительной оценке, составил 514,76 млрд рублей, говорится в пресс- релизе Минфина РФ.

По состоянию на ноябрь 2021 года профицит составлял 2,3 трлн руб.

Доходы бюджета составили 25,3 трлн рублей или 134,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Расходы бюджета за аналогичный период составили 24,8 трлн руб. или 115,1% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом и 97,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - около 15,9 трлн рублей (или 130,3% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год), Федеральная таможенная служба направила около 7,2 трлн рублей (143,5%), другие федеральные органы - 2,2 трлн руб. (141,9%).

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