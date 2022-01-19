В Казахстане приняты поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе
17:00 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на заседании в среду одобрили внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого главы республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Об этом сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.
"Эти поправки были внесены депутатами. Вы прекрасно знаете, что это свершившееся событие, что глава государства будет возглавлять ассамблею, об этом сказал сам елбасы [лидер нации Нурсултан Назарбаев], и Совет безопасности. Поэтому там ничего такого сверхординарного нет, чтобы их обсуждать. Это уже состоявшееся. Эти поправки были в ходе работы комитета. Они уточняющие, редакционные", - цитирует ее агентство Тенгриньюс.
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