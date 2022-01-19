0
0
100
НОВОСТИ

В Казахстане приняты поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

17:00 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на заседании в среду одобрили внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого главы республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Об этом сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

"Эти поправки были внесены депутатами. Вы прекрасно знаете, что это свершившееся событие, что глава государства будет возглавлять ассамблею, об этом сказал сам елбасы [лидер нации Нурсултан Назарбаев], и Совет безопасности. Поэтому там ничего такого сверхординарного нет, чтобы их обсуждать. Это уже состоявшееся. Эти поправки были в ходе работы комитета. Они уточняющие, редакционные", - цитирует ее агентство Тенгриньюс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 19.01.2022
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса - премьер
0
82
17:12 19.01.2022
Уровень инфляции в России неприемлем - Песков
0
146
16:58 19.01.2022
Сбер, Ассоциация текстильных предприятий Узбекистана и Strategy Partners займутся совместными инвестиционными проектами
0
142
16:32 19.01.2022
Макрон объявил о планах Франции во главе ЕС представить реформу Шенгенской зоны
0
208
16:12 19.01.2022
Делегация РФ заявила о начале "обратного отсчета" в ожидании принятия предложений России
0
287
16:00 19.01.2022
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене
0
217
15:32 19.01.2022
Профицит бюджета РФ за 2021 год составил 514,76 млрд рублей
0
245
15:12 19.01.2022
Макрон заявил в Европарламенте о необходимости развития диалога с Россией
0
245
15:04 19.01.2022
Новые увеличенные версии модели нейросетей ruCLIP Сбера размещены в открытом доступе
0
248
15:00 19.01.2022
Все подразделения российских миротворцев ОДКБ вернулись из Казахстана
0
233

Возврат к списку