Британия отправила в Украину уже 7 самолетов груженых, вероятно, противотанковыми ракетами

18:18 Источник: Интерфакс

Очередной, уже седьмой рейс на Украину начиная с понедельника выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС, следует из данных западных авиаресурсов.

Очередной борт ZZ178 в среду прибыл на аэродром Борисполь под Киевом. Британские самолеты вылетают на Украину с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии. Операция, в которой задействована, как минимум, половина из всех восьми имеющихся в британских Королевских ВВС тяжелых транспортных самолетов, началась в понедельник. Каждый C-17A Globemaster III способен перевозить до 77,5 тонны груза.

По данным издания The Drive, каждый самолет мог доставить, как минимум, 24 поддона с закрепленными на каждом из них 9 противотанковыми комплексами. Таким образам, по состоянию на среду, Лондон уже мог поставить Украине более 1,5 тыс. переносных противотанковых управляемых ракет NLAW.