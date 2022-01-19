Эрдоган посетит Украину 3 февраля - СМИ

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит президента Турции Тайипа Эрдогана на Украину запланирован на 3 февраля, сообщил в среду телеканал Си-эн-эн тюрк.

В этот день будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом. Ранее в среду о возможности такого визита сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.