Эрдоган посетит Украину 3 февраля - СМИ
22:10 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В этот день будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом. Ранее в среду о возможности такого визита сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
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