Страны Балтии хотят передать Украине летальные вооружения производства США - СМИ
07:26 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как говорится в материале, «не менее трех европейских союзников ожидают от Госдепартамента США одобрения их запроса на отправку вооружений Украине». По словам источников издания, «союзники по НАТО Эстония, Литва и Латвия хотят передать Украине произведенные США вооружения поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и ракеты класса „земля — воздух“. Однако нормы экспортного контроля США предписывают этим странам получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать эти вооружения, подчеркивается в публикации.
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