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НОВОСТИ

Страны Балтии хотят передать Украине летальные вооружения производства США - СМИ

07:26 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония, Литва и Латвия запросили у США разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем, указанные страны ждут ответа Госдепартамента. Об этом сообщила в среду американская газета «Политико».

Как говорится в материале, «не менее трех европейских союзников ожидают от Госдепартамента США одобрения их запроса на отправку вооружений Украине». По словам источников издания, «союзники по НАТО Эстония, Литва и Латвия хотят передать Украине произведенные США вооружения поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и ракеты класса „земля — воздух“. Однако нормы экспортного контроля США предписывают этим странам получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать эти вооружения, подчеркивается в публикации.

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