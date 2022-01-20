Страны Балтии хотят передать Украине летальные вооружения производства США - СМИ

07:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония, Литва и Латвия запросили у США разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем, указанные страны ждут ответа Госдепартамента. Об этом сообщила в среду американская газета «Политико».

Как говорится в материале, «не менее трех европейских союзников ожидают от Госдепартамента США одобрения их запроса на отправку вооружений Украине». По словам источников издания, «союзники по НАТО Эстония, Литва и Латвия хотят передать Украине произведенные США вооружения поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и ракеты класса „земля — воздух“. Однако нормы экспортного контроля США предписывают этим странам получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать эти вооружения, подчеркивается в публикации.