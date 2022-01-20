В ЦРУ считают, что "гаванский синдром" не является результатом кампании враждебных сил
09:32 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый анализ разведданных Центрального разведывательного управления (ЦРУ) говорит о том, что так называемый "гаванский синдром" не является частью длительной кампании противника, направленной против американских дипломатов и разведчиков. Об этом сообщает в среду телеканал Эн-би-си со ссылкой на шестерых людей, ознакомленных с результатами расследования.
По их свидетельствам, разведуправление не исключает версию о причастности иностранных граждан, в том числе в случаях, когда проявления синдрома были впервые зафиксированы в Гаване в 2016 году. Однако в сотнях других случаев, когда люди обнаруживали у себя признаки "гаванского синдрома", существовали правдоподобные альтернативные объяснения.
Источники телеканала заявили, что многие жертвы "гаванского синдрома" выразили разочарование итогами расследования ЦРУ. Некоторые отмечают, что существующие выводы считаются промежуточной оценкой и не были согласованы с другими государственными ведомствами, в том числе с Министерством обороны.
В ЦРУ отказались прокомментировать телеканалу эту информацию.
Предыдущая американская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а штат дипломатической миссии Кубы в Вашингтоне был сокращен по требованию американской стороны на 15 человек. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты предположили, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.
В последующие годы появились сообщения о том, что аналогичному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей якобы были выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом".
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