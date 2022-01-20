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Кремль не комментирует идею КПРФ о признании ДНР и ЛНР до рассмотрения документа в Думе

13:20 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует предложение КПРФ о признании ДНР и ЛНР до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому эта инициатива депутатская, есть определенная процедура и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал Песков.

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