Кремль не комментирует идею КПРФ о признании ДНР и ЛНР до рассмотрения документа в Думе

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует предложение КПРФ о признании ДНР и ЛНР до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому эта инициатива депутатская, есть определенная процедура и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал Песков.