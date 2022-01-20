Банк России предлагает запретить в РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют, следует из доклада регулятора.

"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", - говорится в документе.

Так, "с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют", Банк России предлагает внести ряд изменений в законодательство: ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты на территории России, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами, а также на майнинг криптовалют.

В то же время, Банк России не предусматривает запрет на владение криптовалютами со стороны граждан.