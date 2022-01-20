Банк России предлагает запретить в РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют
16:00 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют, следует из доклада регулятора.
"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", - говорится в документе.
Так, "с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют", Банк России предлагает внести ряд изменений в законодательство: ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты на территории России, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами, а также на майнинг криптовалют.
В то же время, Банк России не предусматривает запрет на владение криптовалютами со стороны граждан.
НОВОСТИ
- 17:00 20.01.2022
- Внешний долг РФ за 2021 г. вырос на $11 млрд, до $478,2 млрд
- 16:50 20.01.2022
- Встречу с личным менеджером клиенты "СберПремьер" теперь могут назначить в мобильном приложении банка
- 16:32 20.01.2022
- Десантные корабли ВМФ направляются в Средиземноморье для участия в учениях - МО РФ
- 16:12 20.01.2022
- Мощная вспышка произошла сегодня на Солнце
- 15:43 20.01.2022
- Главный лор Москвы дал рекомендации по лечению симптомов "омикрона"
- 15:32 20.01.2022
- Из европейских ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году - "Газпром"
- 15:12 20.01.2022
- ЕС и Россия на переговорах в Москве "разошлись в анализе и политических оценках" - Мора
- 15:00 20.01.2022
- Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного
- 14:32 20.01.2022
- Власти Чехии не разрешили олимпийцам лететь в Пекин бортом ВВС из-за остановки в РФ
- 14:12 20.01.2022
- В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать