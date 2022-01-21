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Украина потратила более $86 млн на обустройство границы с РФ

11:20 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы Украины на обустройство государственной границы с Россией в рамках проекта "Стена" превысили 86 млн долларов. Об этом сообщило украинское издание "Фокус" со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

По информации издания, с 2015 года по 2021 год из государственного бюджета Украины на строительство "Стены" потратили 2,437 млрд гривен (86 млн долларов по текущему курсу). В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 мостов через овраги, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали "Егоза".

Уточняется, что на участках границы в Харьковской области было обустроено 4 опорных пункта и 9 огневых позиций, а также возведено 9 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации.

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