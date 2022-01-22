Более 50 шахтеров эвакуированы из шахты в Кузбассе из-за проблем с вентиляцией

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50 горняков эвакуированы из шахты "Комсомолец" в городе Ленинск-Кузнецком в Кемеровской области из-за проблем с вентиляцией. Пострадавших среди них нет, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Остановка главного вентилятора проветривания на шахте "Комсомолец" в Ленинске-Кузнецком. Внутри 56 человек, пострадавших нет, все выведены из шахты", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по данным на 11:47 (07:47 мск), главный вентилятор проветривания запущен, шахта работает в штатном режиме.

Шахта "Комсомолец" (входит в "СУЭК-Кузбасс") в Ленинске- Кузнецком была запущена в эксплуатацию в 1933 году. На сегодня угольное предприятие является одним из старейших в регионе, запасы угля превышают 60 млн тонн.