В ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии ассамблеи
14:00 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник оспорили полномочия российской делегации в организации. Об этом было объявлено на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, которое транслировала пресс-служба организации.
В общей сложности было подано два протеста. За инициативу литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса проголосовали 49 участников сессии, за инициативу украинского депутата Евгении Кравчук - 47. Как было отмечено перед началом голосования, за инициативу должны были проголосовать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.
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