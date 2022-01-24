В ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии ассамблеи

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник оспорили полномочия российской делегации в организации. Об этом было объявлено на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, которое транслировала пресс-служба организации.

В общей сложности было подано два протеста. За инициативу литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса проголосовали 49 участников сессии, за инициативу украинского депутата Евгении Кравчук - 47. Как было отмечено перед началом голосования, за инициативу должны были проголосовать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.