В жилом доме в Приморье взорвалась граната, один человек погиб
15:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граната взорвалась в жилом доме в городе Арсеньеве в Приморском крае, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов города Арсеньева один человек погиб. В настоящее время уточняется, есть ли еще пострадавшие", - сказал собеседник агентства.
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