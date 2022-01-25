0
0
128
НОВОСТИ

В жилом доме в Приморье взорвалась граната, один человек погиб

15:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граната взорвалась в жилом доме в городе Арсеньеве в Приморском крае, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов города Арсеньева один человек погиб. В настоящее время уточняется, есть ли еще пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 25.01.2022
Госдума приняла в I чтении законопроект об организации местного самоуправления
0
11
16:00 25.01.2022
Почти 90% пациентом с "омикроном" в РФ заразились уже внутри страны - Попова
0
44
15:32 25.01.2022
Более 176 тыс. иностранцев запрещен въезд в Россию в прошлом году - МВД
0
94
15:12 25.01.2022
Аравийская коалиция объявила о военной операции против объектов мятежников в Сане
0
136
14:32 25.01.2022
Пять стран создадут фонд помощи Украине
0
229
14:12 25.01.2022
Путин и президент Кубы не обсуждали размещение военных баз и усиление ВТС - Песков
0
220
14:00 25.01.2022
Япония призывает своих граждан срочно покинуть территорию Украины
0
228
13:57 25.01.2022
Сбер, РФПИ и фонд Mubadala поддержат сеть дата-центров IXcellerate инвестициями
0
204
13:32 25.01.2022
Устроенный Сбером и ТНТ "Стрим батл" увидели более 30 миллионов зрителей
0
232
13:32 25.01.2022
Навальный и его сторонники внесены в реестр террористов и экстремистов - Росфинмониторинг
0
239

Возврат к списку