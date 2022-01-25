В жилом доме в Приморье взорвалась граната, один человек погиб

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граната взорвалась в жилом доме в городе Арсеньеве в Приморском крае, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов города Арсеньева один человек погиб. В настоящее время уточняется, есть ли еще пострадавшие", - сказал собеседник агентства.