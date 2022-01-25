В День студента Сбер запустил "Детектор будущего"

16:20

В Татьянин день начал работать созданный Сбером «Детектор будущего». Это проект на базе нейросети, способный помочь молодым людям определиться с направлением их профессионального развития и начать строить успешную карьеру. На сайте «Детектор будущего» размещены образовательные программы от Сбера и его партнеров, например, курс от Сбера и Google «Как заработать на хобби». Кроме того, в разных вузах России будут топ-менеджеры банка проведут лекции и курсы на тему «Тренды будущего» для фрилансеров и самозанятых. В Москве, например, заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев в онлайн-формат расскажет студентам об управлении финансами и способах защиты накоплений.

«Мы в Сбере с энтузиазмом придумываем и создаем новые возможности для самореализации молодых людей, - говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Это касается и образовательных кредитов, и различных акселераторов, и наших образовательных программ, большинство из которых помогают осваивать востребованные профессии будущего. В частности, у Сбера 11 программ по машинному обучению и Data Science в десяти вузах страны и 20 программ по разработке в 13 вузах. Мы рады, что можем делиться своим опытом с молодёжью и помогать ей достигать своих жизненных целей».

Также на лекциях образовательного проекта «Карьера будущего» эксперты Сбера, «СберУниверситета» и HR-специалисты сервиса «Работа.ру» расскажут о построении карьеры. Пользователи смогут пройти онлайн-курс по Data Science от Академии искусственного интеллекта, позволяющий прокачать свои навыки с нуля до возможности принимать участие в соревнованиях. А бесплатный курс от студенческого акселератора SberStudent может научить молодых людей думать как предприниматели. Кроме того, можно подать заявку на конкурс «Давай научим!», организованный «СберОбразованием» совместно с ведущими российскими вузами России. В рамках конкурса до 20 февраля студенты и аспиранты российских высших учебных заведений могут предложить оригинальные концепции образовательных курсов по тематике навыков XXI века (цифровые компетенции, финансовая грамотность и гибкие навыки) и ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление). Авторам лучших концепций помогут оформить и запустить их проекты, а также разместить курс на образовательном маркетплейсе от «СберОбразования».

Кроме того, на сайте проекта размещены специальные предложения и подарки для студентов от экосистемы Сбера.