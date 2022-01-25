США предложили союзникам ввести санкции против экспорта сырья и вооружений из РФ - Bild
17:32 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые санкции, которые предложили США союзникам, могут затронуть экспорт сырья и вооружений из России; предполагаемый ущерб для РФ в таком случае составит более 50 млрд долларов. Об этом сообщила во вторник газета "Бильд" со ссылкой на собственные источники.
По ее информации, такие планы представил в Берлине две недели назад директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. США предлагают перекрыть для России торговые пути, блокировать поставки сырья и оружия. Кроме того, предполагается в значительной мере сократить численность персонала российских диппредставительств в западных государствах.
Вашингтон добивается от Германии, чтобы Берлин взял на себя "ведущую роль в блокаде" поставок сырья, в том числе запуска "Северного потока - 2". В США раздражены тем, что ведомство федерального канцлера и социал-демократы заявили, что не хотят в принципе отказываться от проекта, несмотря на давление, оказываемое из-за океана.
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