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Путин условился с лидерами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы о развитии сотрудничества

14:12 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в недавних телефонных разговорах с лидерами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы Мигелем Диас-Канелем, Даниэлем Ортегой и Николасом Мадуро договорился о расширении стратегического сотрудничества во всех сферах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он отметил, что у России с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой сложились очень тесные отношения стратегического партнерства во всех областях - и в экономике, и в культуре, и в образовании, и в военно-технической сфере.

"В ходе недавних телефонных разговоров президент Путин со своими коллегами из этих трех очень близких, дружественных нам государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнерства во всех без исключения областях", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, Москва рассчитывает, что в самое ближайшее время будут проведены очередные заседания соответствующих комиссий и представлены результаты.

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