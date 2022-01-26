Генсек НАТО потерял связь с реальностью, его слова трудно воспринимать всерьез - Лавров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьез. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова генсека альянса о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге.

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью", - сказал Лавров.