Генсек НАТО назначил сегодня срочную пресс-конференцию на 21:00 мск

20:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил экстренную пресс-конференцию в среду в 21:00 мск после возможной передачи США ответа России на требования по безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет онлайн-пресс-конференцию сегодня, 26 января 2022 года, в 19:00 по центральноевропейскому времени», — сообщила пресс-служба альянса.