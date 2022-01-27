ЕС выделил Украине с 2014 года 17 млрд евро грантов и льготных кредитов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз уже успел выделить Украине с 2014 года 17 млрд евро в виде грантов, льготных кредитов и гуманитарной помощи. Об этом сообщила в четверг Еврокомиссия.

"С начала конфликта на Украине в 2014 году ЕС и европейские финансовые институты уже предоставили Украине 17 млрд евро грантов и кредитов, включая гуманитарную помощь и помощь социально-экономического развития", - сообщила ЕК.