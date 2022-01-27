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Сербия готова предложить посреднические услуги России и Украине

16:12 27.01.2022 Источник: Эхо Москвы

В МИД Сербии готовы предложить посреднические услуги России и Украине для урегулирования кризиса. При этом в министерстве отметили, что Сербия «никоим образом» не является частью конфликта. Но если у страны есть возможность помочь решить этот кризис, он готова к предоставлению «доброй услуги», заявил заместитель министра иностранных дел Сербии Неманя Старович.

Он отметил, что эскалация конфликта станет катастрофой, поскольку речь идет о славянских народах.  Эхо Москвы

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