Сербия готова предложить посреднические услуги России и Украине

16:12 Источник: Эхо Москвы

В МИД Сербии готовы предложить посреднические услуги России и Украине для урегулирования кризиса. При этом в министерстве отметили, что Сербия «никоим образом» не является частью конфликта. Но если у страны есть возможность помочь решить этот кризис, он готова к предоставлению «доброй услуги», заявил заместитель министра иностранных дел Сербии Неманя Старович.

Он отметил, что эскалация конфликта станет катастрофой, поскольку речь идет о славянских народах. Эхо Москвы