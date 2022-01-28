Реакция РФ на ответы США и НАТО говорит о тенденции к снижению напряженности - эксперт

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача письменных ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности и последующая реакция российской стороны свидетельствуют о тенденции к снижению напряженности между Россией и Западом, достижение взаимопонимания по политическим договоренностям и военно-техническим вопросам могло бы стать началом выхода из нынешнего кризиса. Такое мнение ТАСС в пятницу выразил переводчик президента СССР Михаила Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой Горбачев-фонда Павел Палажченко.

"Я могу сказать, что общее впечатление от последних двух дней, которые включают передачу ответов США и НАТО, а также первоначальную реакцию на Западе и у нас, - это некоторая тенденция к снижению напряженности", - сказал Палажченко.

По его словам, первым признаком этого стала договоренность о непубличности предстоящих обсуждений. "Такова была идея госсекретаря США Энтони Блинкена, которую глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал, это важно. Я понимаю, что есть принципиальные позиции, которые, видимо, время от времени будут подтверждаться. Переговоры, как правило, сопровождаются некоторым выходом на поверхность отдельных их фрагментов, но в целом конфиденциальность дипломатии, как правило, является одним из условий успеха и достижения компромиссных договоренностей", - отметил переводчик Горбачева.

Он подчеркнул, что вторым признаком возможного снижения напряженности стало опубликованное интервью зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. "Я думаю, что оно неслучайно. Уверен, что он обсуждал это с президентом, и тот факт, что он сказал о невозможности развертывания российских баз и вооружений в странах Латинской Америки, важен. Позиция России в целом была изложена и пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, который сказал, что такие решения должны приниматься с учетом суверенитета тех стран, о которых идет речь. Но Медведев, на мой взгляд, более развернуто изложил эту позицию, и этот сигнал, как мне представляется, будет воспринят", - считает Палажченко.