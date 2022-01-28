Ответ США на предложения РФ - образец дипломатического приличия по сравнению с ответом НАТО, заявил Лавров

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответ США по гарантиям безопасности выглядит как "образец дипломатического приличия" по сравнению с аналогичным документом НАТО. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Сейчас идет межведомственная проработка полученных ответов США и натовцев. Их содержание практически всем известно, - сказал он. - На фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатического приличия. От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, его особым предназначением, что мне просто было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал".