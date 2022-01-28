Путин выскажется насчет ответа Запада по гарантиям безопасности - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин найдет форму и время, чтобы высказать свою позицию насчет ответа Запада на российские предложения по гарантиям безопасности. Однако пока решения о деталях нет, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не сомневаюсь, что это произойдет. Я не сомневаюсь, что президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию. В данном случае пока еще решения не приняты, как только они будут приняты - мы вас проинформируем", - заверил представитель Кремля в ответ на вопрос, намерен ли Путин в какой-либо форме рассказать о своей реакции на ответы Запада.