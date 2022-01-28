Сбер позволит клиентам снимать наличные в банкоматах без карты и гаджета с NFC

19:12

Новый сервис Сбербанка даёт возможность клиентам снимать наличные в банкоматах, используя лишь телефон с мобильным приложением "Сбербанк Онлайн". При этом не потребуются ни пластиковая карта, ни гаджет с модулем NFC.

Для этого нужно выбрать в банкомате опцию "Снять через "Сбербанк Онлайн" и отсканировать код с экрана камерой смартфона. Ввести сумму и выбрать карту нужно будет в телефоне. При этом бумажный чек печататься не будет.

Новая возможность пригодится владельцам смартфонов без модуля NFС, которые теперь смогут получить деньги в банкоматах, даже без банковской карты.

«Новая функция позволяет провести операцию еще быстрее, ведь все действия происходят на экране своего смартфона, - говорит вице-президент по продажам блока «Сеть продаж» Сбербанка Андрей Жарский. - Мы продолжаем работать над упрощением способов использования банкоматов – теперь возможность обслуживания “без пластика” появилась и у тех клиентов, чей смартфон не оснащен бесконтактным модулем».

В прошлом году работоспособность системы успешно был опробована на определенном количестве устройств, сейчас уже более 23 тыс. банкоматов Сбера поддерживают такую опцию.