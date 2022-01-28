0
0
114
НОВОСТИ

Росстат привел данные о смертности и рождаемости в стране за 2021 год

21:15 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность населения России по итогам 2021 года снизилась с 146,2 млн до 145,5 млн человек, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

По оценке ведомства, на 1 января 2022 года число жителей страны составило 145 478 097 человек (на 1 января 2021 года — 146 171 015 человек), но эти данные не учитывают информацию, собранную во время последней переписи населения.

Естественная убыль населения в 2021 году составила 1,04 млн человек — в стране родились 1,4 млн младенцев, при этом умерли 2,44 млн россиян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 28.01.2022
Военные США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине - глава Пентагона
0
65
21:20 28.01.2022
Из-за требований США к концу января в посольстве РФ останется лишь 184 работника - Антонов
0
152
20:40 28.01.2022
Ни одна страна не будет защищать Украину, если РФ начнет масштабное вторжение - Зеленский
0
200
20:00 28.01.2022
Минтруд предложил объединить ПФР и ФСС в Социальный фонд с 2023 г.
0
211
19:20 28.01.2022
Песков не знает, был ли физический реверс газа из ФРГ на Украину, но такие закупки были
0
261
19:12 28.01.2022
Сбер позволит клиентам снимать наличные в банкоматах без карты и гаджета с NFC
0
267
18:40 28.01.2022
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 г.
0
305
18:00 28.01.2022
Один человек погиб и двое пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Ульяновской области
0
278
17:32 28.01.2022
НАТО отрабатывает применение ракет с ядерными боеголовками у границ СГ - Совбез Белоруссии
0
365
17:12 28.01.2022
Киев не контролирует огромное количество своих военнослужащих - Лавров
0
359

Возврат к списку