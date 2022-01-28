Росстат привел данные о смертности и рождаемости в стране за 2021 год
21:15 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По оценке ведомства, на 1 января 2022 года число жителей страны составило 145 478 097 человек (на 1 января 2021 года — 146 171 015 человек), но эти данные не учитывают информацию, собранную во время последней переписи населения.
Естественная убыль населения в 2021 году составила 1,04 млн человек — в стране родились 1,4 млн младенцев, при этом умерли 2,44 млн россиян.
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