В законе должны быть закреплены ограничения оборота криптовалюты - Крашенинников

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Криптовалюта должна быть закреплена в законодательстве РФ в качестве объекта, как и ограничения ее оборота, включая запрет на использование в качестве платежного средства. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



"Криптовалюта должна быть определена [в законе] в качестве объекта. Совершенно очевидно, что она не должна находиться в абсолютно свободном обороте, это не должно быть средством платежа. Но то, что она должна быть объектом - это совершенно очевидно", - сказал депутат.



Собеседник агентства уточнил, что сейчас в законах необходимые определения отсутствуют, при этом "идут дискуссии, возникают споры при наследовании и так далее". "Если мы считаем, что возможно ограничение оборота, то это надо прописать в законе", - добавил он, приведя в качестве примера запреты на свободный оборот алкоголя и отдельных лекарств.



"Но то, что это объект, и что несколько миллионов человек уже являются владельцами криптовалюты - это очевидно, и мы не можем все время делать вид, что ничего не происходит. Конечно, происходит, и конечно, закон должен влиять на это", - резюмировал глава комитета.



