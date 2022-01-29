В законе должны быть закреплены ограничения оборота криптовалюты - Крашенинников
09:40 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Криптовалюта должна быть определена [в законе] в качестве объекта. Совершенно очевидно, что она не должна находиться в абсолютно свободном обороте, это не должно быть средством платежа. Но то, что она должна быть объектом - это совершенно очевидно", - сказал депутат.
Собеседник агентства уточнил, что сейчас в законах необходимые определения отсутствуют, при этом "идут дискуссии, возникают споры при наследовании и так далее". "Если мы считаем, что возможно ограничение оборота, то это надо прописать в законе", - добавил он, приведя в качестве примера запреты на свободный оборот алкоголя и отдельных лекарств.
"Но то, что это объект, и что несколько миллионов человек уже являются владельцами криптовалюты - это очевидно, и мы не можем все время делать вид, что ничего не происходит. Конечно, происходит, и конечно, закон должен влиять на это", - резюмировал глава комитета.
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