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Единства по масштабу санкций против РФ из-за Украины в ЕС нет - премьер Польши

10:20 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что среди государств - членов Евросоюза имеются разногласия насчет масштаба санкций против России в случае гипотетической атаки против Украины.

"Все государства - члены ЕС согласны с тем, что Украина должна сохранять свой суверенитет", - отметил он в опубликованном в субботу интервью газете "Мундо". "Разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Украине, позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО, - уточнил премьер. - Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов".

"Я не жду, что Германия втянется в этот конфликт, если так решило новое правительство, но если они откажутся помогать Украине, я попрошу их сказать об этом во всеуслышание, - подчеркнул Моравецкий. - Уклончивые заявления типа "мы не будем посылать оружие на Украину, потому что это зона конфликта", не являются серьезной политикой при нынешних обстоятельствах".

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