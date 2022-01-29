На поддержку поликлиник в регионах Мишустин утвердил сумму в размере более 7,3 млрд рублей

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил сумму в размере более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.



Как сообщается на сайте правительства, соответствующее решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Оно позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции, отмечает пресс-служба.



"Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу", - отметил Мишустин на заседании правительства 27 января.



Глава кабмина поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты. "От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена", - подчеркнул он.



