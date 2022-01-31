Новый стандарт приема пациентов с ОРВИ позволяет поликлиникам Москвы работать без очередей

16:58

Ведение в Москве нового стандарта приема пациентов с ОРВИ привело к тому, что городские поликлиники работают без очередей. Журналисты издания «Лента.ру» побывавшие в нескольких амбулаториях сегодня утром, констатировали, что дежурные врачи принимают больных в штатном режиме, несмотря на резкий рост количества заболевших. Напомним, в связи с увеличением количества больных «омикроном» была перестроена система маршрутизации и распределения потоков пациентов московских поликлиник.

Корреспонденты посетили амбулатории в густонаселенных районах Южное Бутово и Гольяново утром в понедельник, когда пациентов обычно особенно много. В посещенных поликлиниках была примерно похожая ситуация. В поликлиниках было существенно увеличено количество дежурных врачей, которые теперь работают без выходных с 8 до 20 часов. Пациенты с симптомами ОРВИ заходят через специальный вход, где им измеряют температуру и выдают респираторы, а не маски. Также пациентам проводят экспресс-тест и берут у них мазок для ПЦР-анализа. Потом, в зависимости от полученных результатов экспресс-теста, пациентов распределяют на два потока, направляя на прием к разным специалистам, чтобы они не пересекаясь друг с другом. При этом на прием к дежурному врачу без предварительной записи пациенты могут в любую поликлинику — вне зависимости от того, прикреплены они к ней или нет.

Пациентам с симптомами ОРВИ медики рекомендуют прийти к дежурному врачу в ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через приложение или сайт «ЕМИАС.ИНФО» или портал mos.ru. Кроме того, можно получить дистанционную аудиоконсультацию врача, причем также дистанционно, без посещения поликлиники, можно открыть и закрыть больничный лист. Если пациенту нужна очная консультация врача, но он не может посетить поликлинику из-за маломобильности или сложного состояния здоровья, можно вызвать врача на дом, позвонив на горячую линию по номеру «122».