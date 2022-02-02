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Китайские миллиардеры хотят клонировать Сталина - СМИ

13:32 02.02.2022

Вопрос перезахоронения советского политического деятеля Иосифа Сталина прокомментировали в Московской Патриархии. Ответ дан правнуку революционера Селиму Бенсааду. Церковь не считает необходимым вмешиваться в непосредственное осуществление судебной властью ее функций и полномочий. Селиму Бенсааду рекомендовано обратиться в правоохранительные органы или суд. 

 Китайские коммунисты-миллиардеры ранее предложили Селиму Бенсааду оплатить эксгумацию и перезахоронение Иосифа Сталина, а также 3 миллиона долларов сверху за ДНК вождя.

«По словам Ланы Паршиной, к ней и Селиму обратился Дэниэл Фанг, бывший прокурор Гонконга, который является заметным представителем не только Коммунистической Партии Китая, но и влиятельного Северо-Восточного клана китайских коммунистов-миллиардеров из Пекина. Китайские коммунисты предложили оплатить все расходы, связанные с эксгумацией и ДНК-тестом, а также достойное перезахоронение генералиссимуса с одним условием, образец ДНК должен быть передан Китаю за дополнительное вознаграждение в размере 3 миллионов долларов», — рассказали Федеральному агентству новостей.

Китайцы хотят не просто получить ДНК Сталина. Они намерены юридически закрепить согласие Селима на клонирование прадеда в будущем.

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