Проценко: В Москве предприняты все необходимые меры для преодоления очередной волны COVID-19

17:28

Московская система здравоохранение, несмотря на новую волну заболеваемости ковидом, функционирует без каких-то сбоев, уверен главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, «омикрон» в отличие от «дельты» переносится пациентами легче и по течению больше похож на ОРВИ, однако стационары готовы к разным вариантам развития событий в мегаполисе. «В большинстве случаев, и это подтверждается статистикой, лечение возможно в домашних условиях, - констатировал Проценко. - Система медпомощи таким пациентам отлажена, и, я думаю, вводить какие-то дополнительные ограничения нецелесообразно. Сейчас все, что мы имеем, я бы назвал ограничениями здравого смысла. Все, что нам нужно - это всего лишь немного самодисциплины, вакцинация и внимательное отношение к здоровью».

Проценко отмечает, что особенностью новой волны стал рост нагрузки на амбулатории и если в первые волны ковида медики перепрофилировали стационары и активно увеличивали коечный фонд, чтобы обеспечить лечение всех госпитализированных, то сейчас важно оказывать помощь тем, кто лечится дома. По словам врача, доля госпитализаций держится на уровне 5-8%. «При «дельте», на пике роста, в госпитализации нуждался каждый пятый заболевший, - подчеркнул главврач. - Общаясь с врачами, вижу, что происходит в Москве. Могу сказать что коллеги из амбулаторного звена - большие молодцы! За всю свою многолетнюю практику я ни разу не сталкивался с таким форматом работы поликлиник».

Пациентам с COVID-19, которые получают лечение амбулаторно, почти 200 врачей телемедицинского центра Москвы ежедневно проводят 2 700 консультаций. Всего с начала пандемии телемедицинский центр устроил более 1 800 000 дистанционных приемов больных COVID-19.