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Спутники Илона Маска мешают следить за опасными астероидами - ученые

10:20 06.02.2022 Источник: РБК

Ставшие многочисленными спутники Starlink компании SpaceX не дают астрономам делать качественные изображения и могут помешать поиску потенциально опасных астероидов. Об этом говорится в исследовании научного журнала Astrophysical Journal Letters, опубликованном 14 января.

Так, ученые изучили влияние спутников Starlink примерно на 300 тыс. изображений, сделанных астрономами в Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии. В период с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года они отметили 35-кратное увеличение количества поврежденных отраженными полосами солнечного света изображений. «Для сравнения: В 2019 году было затронуто 0,5% сумеречных изображений, а сейчас эта цифра возросла до 20%», — рассказал ведущий автор исследования Пшемек Мроз.

По словам астронома из Вашингтонского университета Эрика Беллма, отраженные полосы солнечного света могут усложнить поиск потенциально опасных астероидов. «Здесь определенно есть своего рода аспект планетарной защиты», — сказал он. (РБК).

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