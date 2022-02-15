Президент РФ готов к переговорам по вопросам безопасности — Песков

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телекомпании Си-эн-эн.

«Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин, готов вести переговоры», — сказал он.