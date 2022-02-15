Президент РФ готов к переговорам по вопросам безопасности — Песков
09:00 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телекомпании Си-эн-эн.
«Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин, готов вести переговоры», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:05 15.02.2022
- Сборная РФ переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады
- 10:00 15.02.2022
- Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Белоруссию и Приднестровье
- 09:32 15.02.2022
- Корабль «Прогресс» со спутниками, научным оборудованием и едой выведен на орбиту
- 09:20 15.02.2022
- Триметазидин попал в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка — МОК
- 09:05 15.02.2022
- Госдеп приказал уничтожить всю компьютерную технику в посольстве США в Киеве - WSJ
- 22:40 14.02.2022
- Зеленский заявил, что Украина «поскандалила» с партнерами из-за нагнетания войны - СМИ
- 22:00 14.02.2022
- Киев не видит каких-либо предпосылок для вторжения РФ на Украину — секретарь Совбеза
- 21:20 14.02.2022
- Один человек погиб, около 30 пострадали при столкновении двух поездов в Баварии
- 20:40 14.02.2022
- МВД РФ предлагает запретить поднадзорным использовать интернет
- 20:00 14.02.2022
- Допинг-проба Валиевой была доставлена в Стокгольм в достаточный для проверки срок — РУСАДА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать