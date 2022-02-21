Уже 1,2 млн жителей Донбасса подали заявления на получение гражданства РФ — Володин

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жителей Донецкой и Луганской народных республик, подавших заявления на получение российского гражданства, достигло 1,2 млн, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Количество подавших заявления на гражданство Российской Федерации — 1 млн 200 тысяч. Около 800 тысяч получили гражданство, но желающих его получить намного больше», — сказал он в понедельник на заседании Совета Безопасности РФ.

«Мы, конечно, принимая решение [об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР], понимали, что там живут наши граждане, граждане нашей страны, наши соотечественники», — добавил спикер Госдумы.