Политика Зеленского сводится к максимальному затягиванию переговоров — Азаров

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся политика Владимира Зеленского сводится к тому, чтобы максимально затянуть мирные переговоры. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

«Вся политика Зеленского сводится к максимальному затягиванию переговорного процесса», — сказал он.

В частности, этим объясняется отказ Зеленского приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, отмечает Азаров. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее также напомнил, что это Зеленский просил встречи с Путиным, а не наоборот.