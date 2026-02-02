Мерц назвал тревожным сигналом рост числа безработных в Германии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал тревожным сигналом рост числа безработных и волну банкротств в Германии и признал, что мер правительства пока недостаточно для изменения ситуации.

«Увеличение числа безработных до более чем 3 млн является тревожным сигналом. То же касается и банкротств компаний», — написал он на своей странице в соцсети X. Мерц обратил внимание на то, что его кабмин уже принял много мер для поддержки экономики. «Но этого пока недостаточно. Подъем экономики должен быть центральной темой в этом году», — отметил канцлер.

В пятницу Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ сообщило, что число безработных в Германии в январе превысило отметку в 3 млн и выросло до самого высокого за 12 лет уровня.