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Первый канал и ВГТРК объявили о выходе из Европейского вещательного союза

18:22 26.02.2022 Источник: НГ-Online

Первый канал, ВГТРК и Радиодом «Останкино» приняли решение о выходе из (EBU). Об этом в субботу, 26 февраля, говорится в совместном заявлении компаний.

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2022» заявили 25 февраля об отстранении России от участия в нем. В качестве ответной меры ВГТРК, Первый канал и Радиодом Останкино в совместном заявлении объявляют о выходе из Европейского Вещательного Союза.Отстранение России от конкурса расценивается ими, как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, всегда подчеркивавшем свой неполитический статус.

«К сожалению, ЕВС превратился в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше», - говорится в заявлении. 

Вера Цветкова

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