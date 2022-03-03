На Тайване отмечены масштабные перебои с электричеством

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабные перебои с электричеством отмечены в четверг в целом ряде городов Тайваня, включая Тайбэй, Синьбэй, Гаосюн, Тайнань. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.



Согласно данным энергетической компании Taipower («Тайпауэр»), аварийные отключения электричества вызваны неполадками оборудования на тепловой электростанции «Синда» в южном городе Гаосюн.



Отмечается, что перебои в электроснабжении не затронули технопарк Синьчжу, где сосредоточены предприятия по производству полупроводниковой продукции.



