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ЕС опасается, что РФ «может расширить военную деятельность» против страны НАТО — Боррель

20:30 12.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз опасается, что Россия может «расширить военную деятельность» против одной из стран НАТО. С таким утверждением выступил в субботу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», — утверждал Боррель в интервью турецкому телеканалу «Си-эн-эн тюрк» на полях дипломатического форума в Анталье.

По его мнению, РФ может «расширить свою военную деятельность», которая «может быть [направлена] против одной страны НАТО или против другой страны. Есть серьезные опасения [на этот счет]». «Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», — сказал Боррель. По его словам, ЕС считает необходимым «нанести экономике [России] такой ущерб», чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине.

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