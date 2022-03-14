0
0
78
НОВОСТИ

В Москве выявили менее 1 тыс. заболевших ковидом за сутки

12:32 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 957 против 1 437 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Число заболевших оказалось менее 1 тыс. в день впервые с 23 сентября 2020 года. В относительном выражении прирост составил 0,035%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 722 292 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 44 против 49 днем ранее, до 42 205.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 14.03.2022
В Донецке в результате падения ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, 9 ранены
0
0
12:20 14.03.2022
Над Донецком сбита ракета «Точка-У» ВС Украины, есть погибшие после падения обломков
0
168
12:05 14.03.2022
МИД КНР назвал ложными сообщения о том, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь
0
147
12:00 14.03.2022
Вступление НАТО в конфликт вокруг Украины чревато третьей мировой войной — Мишель
0
153
11:32 14.03.2022
В России выявили 41 055 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
162
11:20 14.03.2022
Из-за обесточивания на шахте в Донбассе 80 горняков оказались блокированы под землей
0
169
11:05 14.03.2022
Австралия и Нидерланды подают в суд на РФ с требованием компенсации по делу о рейсе MH17
0
266
11:00 14.03.2022
Авиация ВКС РФ поразила 187 объектов ВСУ за сутки — МО РФ
0
212
10:32 14.03.2022
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией
0
354
10:20 14.03.2022
На руках у россиян находится $90 млрд
0
309

Возврат к списку