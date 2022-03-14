В Москве выявили менее 1 тыс. заболевших ковидом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 957 против 1 437 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Число заболевших оказалось менее 1 тыс. в день впервые с 23 сентября 2020 года. В относительном выражении прирост составил 0,035%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 722 292 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 44 против 49 днем ранее, до 42 205.