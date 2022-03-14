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НОВОСТИ

Спецоперация РФ на Украине идет по плану, завершится в срок и в полном объеме — Песков

16:00 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская специальная военная операция на Украине развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме», — указал представитель Кремля.

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