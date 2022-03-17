Собянин представил комплекс мер по поддержке жилищного строительства и всей строительной отрасли
10:12 17.03.2022
В условиях санкционного давления московским властям необходимо поддержать строительный комплекс, который крайне важен для нормального фунскционирования столичной экономики и социального развития, заявил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, выполнение строителями заказов дает огромный мультипликативный эффект, и для того, чтобы стройки не останавливались, сейчас разрабатывается комплекс мер по поддержке отрасли.
Как говорит мэр, текущие объемы Адресной инвестиционной программы будут полностью сохранены. «А максимальный размер авансовых платежей по городскому заказу будет увеличен до 70%. Тем самым подрядчики получат дополнительную подушку безопасности в условиях роста цен на стройматериалы. В случае необходимости будем оперативно пересматривать контракты, исходя из реальной стоимости материалов и работ», - заявил Собянин.
На один год будут сохранены нынешние ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные под строительство, а застройщики получат беспроцентную отсрочку на шесть месяцев по арендным платежам и плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка за II квартал 2022 года. Кроме того, в случае строительства новых промышленных предприятий арендная плата за земельные участки будет снижена до 1 руб. в год. Планируется снизить плату за предоставление рассрочки по внесению земельных платежей до 9,5% с 20-23%. Кроме того, предполагается добиться снижения стоимости банковских гарантий.
Органы власти также ведут работу над расширением программы льготной ипотеки и новой программой субсидирования процентных ставок по кредитам строительных компаний.
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