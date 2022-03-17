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НОВОСТИ

Собянин анонсировал меры поддержки столичной фармацевтической отрасли

16:03 17.03.2022

Власти Москва совместно с правительством РФ вырабатывают меры поддержки фармацевтической отрасли. К частности, как сообщил мэр Сергей Собянин, рассматривается возможность заключения долгосрочных контрактов на базе офсетных сделок. «Мы попытаемся консолидировать какие-то системные закупки для того, чтобы, возможно, сделать долгосрочные контракты на базе офсетных сделок. Мы внесли в правительство поправки к этому закону, которые позволяют это делать и уменьшать объемы, минимальные, офсета, и целый ряд других поправок с учетом сегодняшней конъюнктуры, сегодняшней ситуации», - сообщил градоначальник.

Также, по его словам, одна из ближайших мер, которая должна быть внесена и принята, - субсидирование льготных ставок кредитов для системообразующих предприятий.

Планируется предоставлять земельные участки для строительства новых производств по ставке 1 руб. в год, а также выдавать субсидии из городского Фонда развития промышленности на субсидирование процентных ставок для пополнения оборотных средств. В Москве поддержат проект создания на базе медицинских организаций Москвы и имеющейся инфраструктуры по заготовке крови совместно с «Нацимбио» производства отечественных иммуноглобулинов. Кроме того, авансирование по закупкам лекарственных средств для государственных нужд будет увеличено до 70%.

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