Для беженцев из Донбасса в Подмосковье выступили Николай Басков и Полина Гагарина

17:43

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



19 марта знаменитые российские артисты Николай Басков и Полина Гагарина выступили для жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас временно размещены в Подмосковье. Благотворительный концерт прошел в Доме правительства Московской области.

«Хочу с большим удовольствием поприветствовать всех, кто собрался сегодня у нас в Подмосковье, в этом зале. Большинство из вас приехали к нам по вынужденным обстоятельствам, и наша задача была сделать так, чтобы вы почувствовали теплоту, заботу, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Наша встреча сегодня здесь проходит благодаря человеку, который очень неравнодушен – Николаю Баскову. Он выступил инициатором и пригласил Полину Гагарину для того, чтобы поддержать, дать вам, вашим детям частичку тепла, радости. Да, время тяжелое, непростое, но пока мы едины, мы непобедимы».

Идея благотворительного концерта родилась во время одного из совещаний с губернатором, на котором обсуждалась гуманитарная помощь и поддержка людей из Донбасса. По видеоконференцсвязи подключился и народный артист РФ Николай Басков. Он заявил о готовности проводить концерты в поддержку жителей ЛДНР.

«Сейчас необходима не только гуманитарная помощь, но и психологическое, эмоционально положительное воздействие на этих людей. Они восемь лет жили в страхе, находились по подвалам», – сказал тогда Николай Басков, добавив, что многие из его коллег также готовы внести свою лепту.

И вот, буквально через полторы недели, в Доме правительства Московской области прозвучали самые известные и любимые многими хиты звезд первой величины. В зале не было свободных мест – всего собралось более 1000 человек.

«Я понимаю вас, как никто, у меня много друзей, с которыми я переписывался, и в Донецке, и в Луганске. И самое главное, чтобы вы знали, мы вас любим, вы – наши, вы нам небезразличны. Для меня сегодняшняя встреча с вами – это самое главное. Я хочу вам сказать слова поддержки и подарить немного положительных эмоций. Спасибо огромное за предоставленную возможность сегодня увидеть ваши глаза, за этот невероятный день, который останется в моем сердце и вашем, уверен, надолго», – поделился народный артист.

Полина Гагарина порадовала зрителей знаменитой «Кукушкой», Николай Басков исполнил «Шарманку», «Все цветы». Концертная программа включала в себя порядка 20 песен.

Напомним, в конце февраля Московская область приняла около 1,3 тыс. беженцев из Донбасса, почти половина из них – дети. Для людей созданы комфортные условия. Их поселили в детских летних лагерях и оздоровительных центрах, обеспечили питанием, теплой одеждой, сим-картами, школьными принадлежностями. Почти 400 детей уже пошли в школы.